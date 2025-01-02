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Лонзо Болл впервые за три года забил сверху. Игрок «Буллс» вернулся после нескольких операций

Игрок «Чикаго» поставил сверху в матче с «Вашингтоном» (107:125). Болл перенес несколько операций на колене и не играл несколько лет.

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