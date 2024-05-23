В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Великобритания и ряд ее союзников объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (около 191 миллиона долларов США), сообщает газета The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.
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