Donald Rumsfeld's New Europe Is Waiting For Its Second Act Authored by José Niño via The Libertarian Institute On January 22, 2003, Donald Rumsfeld stepped behind the podium at the Foreign Press Center in Washington and, with one answer to a Dutch public television reporter, redrew the map of Europe.
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