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Не только о футболе

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Галактионова забанили на два матча за ########, Россия поднялась в рейтинге ФИФА, Месси не хочет встречаться с Каррагером, «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЕ, Роналду назвали лучшим игроком «Реала» и другие новости

Галактионова забанили на два матча за ########, Россия поднялась в рейтинге ФИФА, Месси не хочет встречаться с Каррагером, «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЕ, Роналду назвали лучшим игроком «Реала» и другие новости

1. Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов пропустят игру с «Зенитом» – тренера «Локомотива» дисквалифицировали за слово «########» [блинство], а полузащитника – за высказывание «Вы позор для всего футбола» в адрес рефери.

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Комментарии
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Лена Мисько
❗️Бразильский клуб «Витория» сообщил, что будет переименован в «Роковая модель Витория» – в честь сервиса по поиску проституток. За это компания Fatal Model заплатит клубу 37,3 млн евро: ещё 18,6 млн евро клуб получит, если отдаст сервису нейминговые права на домашний стадион. Обе сделки состоятся только в том случае, если фанаты проголосуют «за»
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9 час.
Лена Мисько
КЛУБЫ РПЛ ОДОБРИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗИМНЕГО МЯЧА КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА По информации журналиста Андрея Панкова, клубы российской Премьер Лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета. Как сообщается, клубы поддержали предложение РПЛ и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона 2023/24. Согласно сведениям источника, на матчи 17-го тура чемпионата России необходимые мячи будут доставлены в города, где возможны неблагоприятные погодные условия.
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8 час.
Лена Мисько
А зачем? Разве до этого плохо было? Что дальше? Синий и красный начнут контрастировать?
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8 час.

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