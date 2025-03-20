Новое исследование выявляет связь между поздним хронотипом и повышенным риском депрессии

Научный сотрудник Университета Суррея, Великобритания, и его коллеги опубликовали результаты нового исследования, которые могут помочь в понимании причин повышенного риска депрессии среди людей с поздним хронотипом.
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