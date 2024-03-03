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Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    совершенно верно!🤝Народу война не нужна,оголтелые политики ведутся на Америку😡Подготовка Прибал...
  • ММ
    " Отношение к русским хорошее."??? Был в Каунасе пару раз в 80-е годы. Демонстративное игнорирование русских! Вряд ли...Подготовка Прибал...
  • Samarium
    В свое время, в середине 2000-х, много говорилось на самом высоком уровне о " социальных лифтах".....Вроде бы даже бы...Путин анонсировал...

Владислав Даванков раскрылся во всей красе... Он идёт на выборы от «Партии позорного мира»

Владислав Даванков раскрылся во всей красе... Он идёт на выборы от «Партии позорного мира»

Владислава Даванкова, как политика, я узнал тогда, когда он перед выборами мэра Москвы, ссылаясь на просьбу сына-школьника, предложил отменить в школе домашние задания.

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Комментарии
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Елена Короткова
&quot;Новые люди&quot; = &quot;новым русским&quot; из 90-х. И рожа у даванкова такая же.
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11 час.
Бобкина Татьяна
А ведь найдутся такие, кто за &quot;Новых людей&quot;. Неважно, что будет с Россией, главное показать, что я такой как все, что я против Путина.Это те, кто в 90-е называли себя &quot; новыми русскими&quot;, кто против нашей истории, кто против своих предков. Вот что такое отсутствие патриотического воспитания в России в последний период.
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9 час.
Юрий Волков
&quot;мальчик&quot; захотел еще больше &quot;бобла&quot; На гос.обеспечении живется наверно не хуже, чем на пенсию или вкалывая. &quot;Редиска&quot;- цитата из Джентельменов удачи х/ф.
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7 час.

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