Владислава Даванкова, как политика, я узнал тогда, когда он перед выборами мэра Москвы, ссылаясь на просьбу сына-школьника, предложил отменить в школе домашние задания.
Владислав Даванков раскрылся во всей красе... Он идёт на выборы от «Партии позорного мира»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Короткова
"Новые люди" = "новым русским" из 90-х. И рожа у даванкова такая же.
Ответить
11 час.
Бобкина Татьяна
А ведь найдутся такие, кто за "Новых людей". Неважно, что будет с Россией, главное показать, что я такой как все, что я против Путина.Это те, кто в 90-е называли себя " новыми русскими", кто против нашей истории, кто против своих предков. Вот что такое отсутствие патриотического воспитания в России в последний период.
Ответить
9 час.
Юрий Волков
"мальчик" захотел еще больше "бобла" На гос.обеспечении живется наверно не хуже, чем на пенсию или вкалывая. "Редиска"- цитата из Джентельменов удачи х/ф.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии