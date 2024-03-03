Владислав Даванков раскрылся во всей красе... Он идёт на выборы от «Партии позорного мира»

Бобкина Татьяна

А ведь найдутся такие, кто за "Новых людей". Неважно, что будет с Россией, главное показать, что я такой как все, что я против Путина.Это те, кто в 90-е называли себя " новыми русскими", кто против нашей истории, кто против своих предков. Вот что такое отсутствие патриотического воспитания в России в последний период.