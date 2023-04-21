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«МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков, иск против Роналду, Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и другие новости

«МЮ» с 0:3 вылетел из ЛЕ, «Ювентусу» вернули 15 очков, иск против Роналду, Непомнящий сыграл вничью с Лижэнем и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и вылетел из Лиги Европы.

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