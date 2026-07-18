🔥В Алуште потушили пожар на площади 100 «квадратов» Возгорание произошло в кафе по улице Ленина. Спасатели полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет.
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🔥В Алуште потушили пожар на площади 100 «квадратов» Возгорание произошло в кафе по улице Ленина. Спасатели полностью ликвидировали пожар, пострадавших нет.