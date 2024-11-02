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РФ и КНДР подтвердили приверженность положениям договора о партнерстве

РФ и КНДР подтвердили приверженность положениям договора о партнерстве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи подтвердили приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем партнерстве.

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