Обещания - огонь! Нaглость и лицeмерие. Олигархам КПРФ нет дела до простого народа

Политика как она естьПолитикаОбещания - огонь! Нaглость и лицeмерие. Олигархам КПРФ нет дела до простого народа КПРФ - партия олигархов? Фото из интернета. Приближаются выборы в Госдуму VIII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года.Вернуться к статье6117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаВот такую "демократию " создали враги коммунистов ,которую они так требовали при СССР -всегда фальсифицировать свои "выборы ", и перед каждыми своими "выборами " устраивать беснование против КПРФ .Валера ЮшковА что ещё ожидать от господ и прихватизаторов.Виктор Василенкоочернить КПРФ любыми средствами - главная задача вЕдРа ......Валера ЮшковГосподам надо обк@кать коммунистов любыми путями, им страшно потерять власть.кормчийКого очернять ? Эти ,так называемые коммунисты , последние 30 лет звиздят об одом и тоже ! ЕР от них ничем не отличается . Все обещают златые горы,а выборы пошли и обещания забыты !VORON VoronSВсе правильно!!!! Коммунисты в ГОСДУМЕ больше 30 лет! Почему не выполнено до сих пор то , что они обещают сейчас?кормчийА пиз..ть легче, чем выполнять !Александр ДементьевА арифметику учить не пробовал? У ЕдРисни в думе более 60% голосов. Да ещё Жирик подхрюкивает правящей партии. При таком раскладе можно реализовать хоть одно предложение в пользу народа? Вот будет как в США - примерно поровну - тогда и вываливай своё недовольство. А пока все претензии ТОЛЬКО к ЕдРисне.Валера ЮшковГосподам закопать ком партию очень хочется, их путин давно доложил, что в его стране нет олигархов.Владимир EвтушенкоЕР самое вонючее дерьмо своё в ход пустило, но только против КПРФ. И тем самым ЕР на себя грязи налило больше, чем на КПРФ.Владимир EвтушенкоЕР самое вонючее дерьмо своё в ход пустило, но только против КПРФ. И тем самым ЕР на себя грязи налило больше, чем на КПРФ.АлександрВсё верно про КПРФ.Ни одного своего обещания,даже придя к власти, они не выполнят.Ресурсов у них нет и не предвидится.Сергей НововожиловРесурсов нет, на зарплату бы самим хватило. Какой нафиг народ.Александр РожковПравильно мыслите. Ведь все ресурсы прибрали к рукам ваши единомышленники.АлександрА вы что-то знаете о моих единомышленниках?Смешно.Я коммунист по убеждениям.Александр РожковПо вашим комментариям видно, что вы поддерживаете власть предержащих, которые все до одного ельцинисты.АлександрНеужели зюгановцев поддерживать? Я ещё из ума не выжил.Александр РожковВы слишком высокого о себе мнения.Александр ДементьевНу как же без твоего ведра с г..м можно обсуждать КПРФ ?Александр ДементьевНе смеши народ. Бегаешь по всем темам с ведром собственного продукта и не упускаешь случая обмазать им всё советское и коммунистическое. Убеждения у него....кормчийЮшков -Юрий МихайловТак бы и писал: да здравствуют настоящие большевики и новая социалистическая революция. Ато все вокруг да около...Дмитрий ГуринСмотрим, на что же "способна" и что обещает КПРФ: - Отменим пенсионную реформу. - Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц. - Обеспечим бесплатность и высокое качество образования и медицины. - Остановим безудержный рост цен. - Обеспечим жильём всех. - Создадим справедливую систему налогов. Освободим от них бедных и заставим богатых платить больше. - Возвратим в собственность народа отнятые олигархией природные ресурсы и стратегические отрасли. - Проведём новую индустриализацию на основе высоких технологий, восстановив Россию в статусе мирового лидера. - Реализуем принцип: "Народ - источник власти". Обеспечим обновление власти. - Вымирание и обнищание России будет прекращено.Дмитрий ГуринВот только как они это будут выполнять что то не говорят. Видимо еще не придумали. Главное влезть в думу а потом и трава не расти. С 91 года нихрена ничего не сделали как в прочем и ЛДПР. Обсуждение формы законов на собраниях просто для создания "массовки". Дыр в законах как в хорошем дуршлаге а вот закон о самообороне уже больше 10 лет под сукном. Да и требований по переработке УК РФ что то от них никогда не слышал. хотя необходимость назрела давно, со времен появления коллекторских ОПГ.РЗРудольф ЗахарянНу, если по-вашему, они всё это не собираются исполнять, тогда почему власть имущие так яростно, буквально с остервенением, блокируют ввод в Думу того же Грудинина, при этом, забивая её до отказа абсолютно бесполезными для народа фигурами, использующих эти места в своих корыстных интересах?.. Почему против кандидатов от компартии в регионах на места мэров и губернаторов ведётся настоящая охота с "поисками" различных липовых компроматов, сажая туда откровенных воров и коррупционеров от ЕР?.. Кстати, тот совхоз им Ленина, руководимый Грудининым, не говорит ли вам об успешном проекте, который можно расширить в более крупном масштабе и гораздо большей пользой для всей страны?..Александр РожковОни все давно придумали. Но сдается мне, что если обнародовать как они будут выполнять, то ваши единомышленники в штаны наделают.Дмитрий Гуриннасчет единомышленников делающих в штаны не знаю. В своих друзьях, а они думают так же как и я- УВЕРЕН. Чтоб меня, да и их, напугать чем то нужно что то покруче понтовой пальцекрутной крутизны. и депутатского значка, "типо моя рожа не прикосновенна". В 90-е не прокатывало и сейчас то же.Дмитрий ДемочкинКомуняки уже показали всему миру на что они способны и насколько жизнеспособны!ММарияГде они были в 91г?Анна ЭржибоваВоровали делили как и хммм единросы некогда было да и сейчас боятся потерять то-что есть :)Александр РожковА где и с кем были те, кого вы неистово поддерживаете?Михаил БулавинФуфлогоны-впрочем и как все в большинстве своём остальные типа против либероидные партии(ничто и ни о чём).Есть партия,есть цели,есть возможности(этому верим)и есть лидер который вас идиотов вырвал из мира криминального бизнеса и прочего не лимитированого задела на личное обогащение и обеднение народа.Михаил БулавинИне надо в меня тапками кидать(Я живу,не голодаю(в отличии от 90 когда думал где как найти средства на содержние своей семьи(госслужащий(Ельцину и его родне и приближённым желаю только оказаться в нашем положении(внутри ещё хуже(АД))).АИАндрей Ивановавтор , обыкновенная проплаченная ЕРовская проститутка , может быть КПРФ и дерьмо-партия , но по количеству дерьма ЕР превосходит всехСергей НововожиловТак как же выбирать, по весу кучи дерьма. Кто меньше, тот и победил?Vlad DirkinГоворильня. Пусть по выполнению прошлой программы отчитаются.Михаил БулавинДа я буду голосовать за партию Единая Россия! Они мне дали стабильность.И я живу как хочу(а все увещевания что нам не дают развиваться и работать(что ты сделал для себя что бы развиваться?).Все хотят всё и сейчас-а за какие заслуги?Типа нам государство должно за недра(а ты их эти недра разведал разработал и переработал)?И вообще думаете построение государственности,её защита и процветание лежит на вашем благосостоянии?Дураки кто так думает!!!Государство в первую очередь думает о безопасности и благонадёжности граждан.Ну а самое в первую очередь о внешней безопасности(врагов дохера(ебашить надо всех и на раз).Ну а с внутренними всех на пожизненное с конфискацией.У них уже нет поддержки янки и иже их.Сергей НововожиловА Вы Миша для себя и страны что сделали? И е....ть всех, это Вы к третьей мировой призываете, это разве не уголовная статья?Анна Эржибова50х50 правильноАлександр ДементьевНу и каша у тебя в голове. Будешь голосовать за ЕР чтобы им легче было тырить и тащить за кордон народные бабки? А кого же тогда "на пожизненное с конфискацией"? Ведь главные ворюги и предатели в ЕР пасутся. Власть у них. И бабки тоже.Анна ЭржибоваЕсли единросы откровенно всех купили и по зомбиящику на улицах призывают голосовать раздают деньги почему бы им тоже не призывать откровенно даже с обещаниями и по куску не раздать :)ЕвгенийСплошная болтовня? КПРФ ни разу ничего не выполняла.Александр КловоВсе мрази бросаются на КПРФ. Потому что за коммунистами правда.ДВДмитрий ВоскресенскийТолько за КПРФ.Александр РожковПропагандоны не теряют время.Strannik WeidОни давно уже втихую переименовались в капиталистическую партиюАлександр РожковДык вы против капитализма? Тогды не поддерживайте правящий режим, а боритесь с ним, обличайте его. Но от вас этого не дождешься. Вот.ДВДмитрий ВоскресенскийДа, вот даже если коммунисты победят, несмотря на весь этот вонючий ветер. Ветер никуда не денется. Слава богу, обойдётся без эксцессов 1918-го года. Но может быть им будет даже труднее чем в те времена.Александр РожковА волков бояться - в лес не ходить.Борис ЛеонтьевАвтор похоже тупо призывает голосовать за олигархов из ЕР, поскольку считает, что именно они любят народ.Александр БабковАвтор! Где вы видите "коммунистов разрушивших СССР" ? ЕР создавали бывшие партийные и комсомольские работники переобувшиеся в воздухе! А СССР разрушили ЗАВЕРБОВАННЫЕ ЦРУ и МИ-6 еще в студенческие годы Яковлев. Калугин,Шеварнадзе и прочая нечисть!Многопартийность и подарена нам от США для растягивания голосов .У них то только 2 партии.Это только в окупированых странах по 5-10 партий!Сергей ВергунИ ещё Верховный Совет, более чем на 90% состоящий из коммунистов и поддержавший вышеперечисленных товарищей. Что-то в 1995 Зюганов не захотел брать власть, ему удобно быть в оппозиции и ничего не делать.Александр БабковПотому что в госдуре ВСЕ решает ЕР по БОЛЬШЕНСТВУ!Nik NikА кто не коммунист? И Путин коммунист и основная часть Едра переобувшиеся коммунисты, так что тут без вариантов голосуй не голосуй все равно получишь...Александр РожковНе надо песен. Вот за переобувшихся и не надо голосовать. А за не переобувшихся надо. Башкой думать нада. Вот.Nik NikЗа переобувшихся точно не буду)Alexander IvanovichАффтар, сколько тебе заплатили за то чтобы ты лил помои на коммунистов?! Если ты молод и не понимаешь того о чём пишешь, то вот тебе информация. 98-й год. "Эффективные менеджеры" типа гайдара-чубайса подвели стану к краю пропасти! И лишь КОММУНИСТЫ - Примаков, Маслюков - смогли оттащить страну от края пропасти!!! Если эти де-рь-мократические экономические светила три десятилетия не могут вывести страну из стагнации, то резонно встаёт вопрос: стремятся ли они к этому?!Василий Ивановичзюгандоны идут на все, лишь бы не оторвали от корытаАлександр ДементьевПо себе судишь?Василий ИвановичЛилия Царенковапропагандона едросни на мыло!Комментировать
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