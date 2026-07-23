ТулГУ после обновления открыл общежитие на 360 мест

В Тульском государственном университете 22 июля открыли общежитие № 6/2 после капитального ремонта. Девятиэтажный корпус, построенный еще в 1979 году на улице Фридриха Энгельса, теперь полностью соответствует современным стандартам комфорта и безопасности.
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