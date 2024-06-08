Пчелы не летают в темноте, потому что ничего не видят. Эксперимент на видео

Энтомологи проводили исследование в лаборатории, работая с ульем пчел. Однажды, закончив свою работу, они выключили свет и обнаружили необычное поведение насекомых: в полной темноте пчелы мгновенно падали на землю.
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