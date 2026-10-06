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Партнеры Banka и Anycoin запускают биткоин-аккаунты от 500 чешских крон

Партнеры Banka и Anycoin запускают биткоин-аккаунты от 500 чешских крон

Предложение позиционирует Banka среди небольшой группы европейских розничных банков, изначально встраивающих торговлю криптовалютой в свой продуктовый стек, в то время как Anycoin, как поставщик криптовалютной стороны, обеспечивает базовый уровень торговли и хранения.

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