Партнеры Banka и Anycoin запускают биткоин-аккаунты от 500 чешских крон

Предложение позиционирует Banka среди небольшой группы европейских розничных банков, изначально встраивающих торговлю криптовалютой в свой продуктовый стек, в то время как Anycoin, как поставщик криптовалютной стороны, обеспечивает базовый уровень торговли и хранения.