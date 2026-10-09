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Царьград

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Редкое интервью генерала Евкурова: О новой тактике СВО, потерях Франции и подлости Лондона

Редкое интервью генерала Евкурова: О новой тактике СВО, потерях Франции и подлости Лондона

Генерал Юнус-Бек Евкуров дал редкое интервью, рассказав о новой тактике в зоне специальной военной операции (СВО), потерях Франции в Африке и, например, подлости Лондона.

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