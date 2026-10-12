Поджигатель Chery T11 Tiggo заплатит 700 тысяч и получит срок

Житель Карасука ночью поджег автомобиль Chery T11 Tiggo, принадлежавший супруге его знакомого, после возникшего между ними конфликта.
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