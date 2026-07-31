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Газета.ру

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"Сантос" установил бюст Неймара в клубном музее

"Сантос" установил бюст Неймара в клубном музее

Бразильский футбольный клуб "Сантос" открыл в своем музее бюст нападающего Неймара. "Быть частью истории "Сантоса" - это большая честь! Я благодарю бога, свою семью и все сообщество болельщиков "Сантоса", которые поддерживали меня с первых шагов.

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