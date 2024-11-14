Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в новостройках Москвы

Самую дешевую квартиру в новостройках Старой Москвы можно купить за 5,3 миллиона рублей. Стоимость наиболее бюджетных вариантов на первичном рынке раскрыл управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, пишет «Газета.
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