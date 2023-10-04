Клинтон – Ельцину о расстреле Дома правительства в 1993 году: Я поздравляю тебя с тем, как ты с этим справился

Общественная исследовательская организация National Security Archive (Архив по национальной безопасности) при Университете Джорджа Вашингтона в среду, 4 октября, опубликовала рассекреченные документы, в которых 42-й президент США Билл Клинтон в телефонном разговоре поздравляет Бориса Ельцина с завершением штурма здания Верховного Совета РФ в 1993 году, – сообщают СМИ.