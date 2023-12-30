Неожиданно. Кто заменил Киркорова в роли Петра I в "Иван Васильевич меняет всё"

Evgenija Palette

Так они, вся эта попсовая и не попсовая шушера, (например, от театра) только и мечтают, как бы сыграть Гамлета или Анну Каренину, или Екатерину Великую... ( я говорю об этой бездарной Боярской)... И что удивительно - они их, эти роли, получают... К этому надо добавить еще многочисленные ремейки... И какие-то ШАБАШИ С КУКОЛЬНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ, одетыми в бутафорские жемчуга и изумруды... (порождение "искусственного интеллекта.").... Правда, изредка там встречаются и живые люди..., которые и ускоряют процесс - хочется, как можно скорее, ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...