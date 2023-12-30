Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Предательская политика Горби привела, некогда братские народы,к разобщению,а следовательно и национализму и шовинизму...Что Гитлер реальн...
  • Регина Толстоброва
    Бьют их наша армия и все равно неймется фашистам. Думаю. что после Нового года  они свое еще получат.Путин принял само...
  • Владимир Соловьев
    ЭТОТ ПРОЖЖЁННЫЙ ХЛЫЩ ВСЯЧЕСКИ ИЗОЩРЯЕТСЯ В РАЗВЕНЧАНИИ АВТОРИТЕТА ПУТИН. ЧТО ТЫ ЛЕЗЕШЬ К НАМ, ЯША?! СВАЛИЛ В ИЗРАИЛЬ ...Ошибка, которую К...

Неожиданно. Кто заменил Киркорова в роли Петра I в "Иван Васильевич меняет всё"

Неожиданно. Кто заменил Киркорова в роли Петра I в "Иван Васильевич меняет всё"

Посмотрите на Филиппа Киркорова в роли Петра I, в котором он должен был появиться на телеканале ТНТ 31 декабря - в 20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Так они, вся эта попсовая и не попсовая шушера, (например, от театра) только и мечтают, как бы сыграть Гамлета или Анну Каренину, или Екатерину Великую... ( я говорю  об этой бездарной Боярской)... И что удивительно - они их, эти роли, получают... К этому надо добавить еще многочисленные ремейки... И какие-то ШАБАШИ С КУКОЛЬНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ, одетыми в бутафорские жемчуга и изумруды... (порождение &quot;искусственного интеллекта.&quot;).... Правда, изредка там встречаются и живые люди..., которые и ускоряют процесс - хочется, как можно скорее, ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...
Ответить
13 час.
Evgenija Palette
Но есть тут какая-то, я думаю, хитрость... ИЛЛЮЗИЯ НЕ ТРЕБУЕТ ГОНОРАРА...
Ответить
13 час.
АК
Александр Кутуев
Они стоят друг друга, но не стоят ничего при этом!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх