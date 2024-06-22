Башкортстанда «Сәхипҗамал» татар хатын-кызлар оешмасы Кояш торгынлыгы көнен бәйрәм иткән

Башкортстанның Кушнаренко районындагы Түбән Сәет авылында кояш торгынлыгына багышланган чара узды. Благовар районындагы «Сәхипҗамал» татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы вәкиле, шагыйрә Рәхилә Биглова чара матур үтте дип саный.
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