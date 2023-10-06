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Николай Дроздов опровергает слухи о болезни: “Сволочи какие, вот мерзавцы”

Николай Дроздов опровергает слухи о болезни: “Сволочи какие, вот мерзавцы”

Известный телеведущий Николай Дроздов решительно отверг слухи, которые недавно начали распространяться о его борьбе с раком предстательной железы.

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