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Ещё $36 млрд на ИИ Anthropic: вычисления начинают финансировать как электростанции

Ещё $36 млрд на ИИ Anthropic: вычисления начинают финансировать как электростанции

По данным Bloomberg, Blackstone обсуждает вторую долговую сделку для аренды TPU Google после пакета на $35 млрдПо данным Bloomberg, инвестиционная компания Blackstone начала предварительные переговоры о создании второго долгового пакета объёмом $36 млрд для финансирования использования компанией Anthropic тензорных процессоров Google.

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