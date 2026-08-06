Ещё $36 млрд на ИИ Anthropic: вычисления начинают финансировать как электростанции

По данным Bloomberg, Blackstone обсуждает вторую долговую сделку для аренды TPU Google после пакета на $35 млрдПо данным Bloomberg, инвестиционная компания Blackstone начала предварительные переговоры о создании второго долгового пакета объёмом $36 млрд для финансирования использования компанией Anthropic тензорных процессоров Google.