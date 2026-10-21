В ходе проверки полицейскими установлено, что в августе 2022 года неработающая жительница Брянской области рождения подала в ЗАГС Администрации муниципального образования «Починковский округ» фиктивные сведения для установления отцовства иностранного гражданина над ее малолетним сыном.
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