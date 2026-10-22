Balance vs imbalance days, live on S&P and gold today E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! AKORDERFLOW2 BALANCE VS IMBALANCE DAYS, WITH TWO LIVE EXAMPLES (Thursday, Oct 22) Every session does one of two things with value (the price area where about 70% of the day's volume trades): - Balance day: today's value overlaps yesterday's value.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым