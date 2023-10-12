Плотников: Снижение стоимости дизеля для аграриев пока незначительное

Сегодня в ряде регионов наметилось снижение стоимости дизельного топлива, но оно незначительное. Об этом сообщил на заседании комитета 12 октября первый заместитель председателя аграрного Комитета Госдумы Владимир Плотников.
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