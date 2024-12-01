Какой сегодня церковный праздник, 2 декабря 2024 года: в России чтят память святого пророка Авдия Юлия Скворцова2 декабря 2024 года, в понедельник, православные христиане снова обратят внимание на важный церковный праздник — День памяти святого пророка Авдия Радетеля.
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