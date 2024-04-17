Более 67 млн рублей заплатит подрядчик за срыв сроков при строительстве нижегородского метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апреля, ФедералПресс. Компании «Моспроект-3» придется заплатить более 67 млн рублей за нарушение сроков этапов проектирования при строительстве станции метро «Сенная» в столице Приволжья.
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