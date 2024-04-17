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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Более 67 млн рублей заплатит подрядчик за срыв сроков при строительстве нижегородского метро

Более 67 млн рублей заплатит подрядчик за срыв сроков при строительстве нижегородского метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апреля, ФедералПресс. Компании «Моспроект-3» придется заплатить более 67 млн рублей за нарушение сроков этапов проектирования при строительстве станции метро «Сенная» в столице Приволжья.

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