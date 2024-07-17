В Росавиации оценили возможность спутникового управления дронами

Росавиация находит перспективным использование спутников для управления дронами, видит потенциал в синергии с радиосвязью, заявил замглавы ведомства Андрей Потемкин 18 июля журналистам на полях проектно-образовательного интенсивна «Архипелаг-2024».
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