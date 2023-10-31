Nature Geoscience: пыль спровоцировала исчезновение динозавров

Ученые из Брюссельского свободного университета в Бельгии раскрыли причину исчезновения динозавров, подтвердив, что падение астероида 65 миллионов лет назад привело к серьезному загрязнению атмосферы пылью и импактной зиме.
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