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Газета.ру

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Гусев: в Нововоронеже и Лискинском районе объявлена тревога из-за угрозы БПЛА

Гусев: в Нововоронеже и Лискинском районе объявлена тревога из-за угрозы БПЛА

В Воронежской области введен режим тревоги в связи с риском атаки беспилотников. Опасность БПЛА действует в Нововоронеже и Лискинском районе, подчеркнул губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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