Гусев: в Нововоронеже и Лискинском районе объявлена тревога из-за угрозы БПЛА

В Воронежской области введен режим тревоги в связи с риском атаки беспилотников. Опасность БПЛА действует в Нововоронеже и Лискинском районе, подчеркнул губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
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