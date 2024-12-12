Импортозамещение 100%: российская медицина уже может полностью обходиться без импортных вакцин против инфекций

Российские специалисты заместили все импортные тесты на инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.
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