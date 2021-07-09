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Ученые предложили лечить коронавирус аспирином

Ученые предложили лечить коронавирус аспирином

Здоровье Врачи назвали продукты, препятствующие образованию тромбов. Группа канадских ученых пришла к выводу о том, что при лечении осложнений от COVID-19 может эффективно применяться аспирин и другие препараты противовоспалительного действия.

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