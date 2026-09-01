Продуктивного года, отличных отметок и ярких открытий студентам пожелали мэр города Новоаннинского Сергей Егоров, начальник Роно Александр Вихлянцев, настоятель соборного храма святителя Феофана Затворника протоиерей Борис Ермаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым