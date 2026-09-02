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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинс о срыве трансфера в «Динамо»: «Категорически не согласен с медицинским заключением. Я без проблем прошел несколько тестов, сыграл 38 матчей в сезоне»

Полузащитник « Ботафого » Матеус Мартинс не согласился с заявлениями о том, что он провалил медосмотр в «Динамо».

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