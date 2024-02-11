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Нападение на Калининград неизбежно: откровения польского генерала

Нападение на Калининград неизбежно: откровения польского генерала

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Rzeczpospolita назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и пригрозил её ликвидацией.

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