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Эра 5G: в России начали работу сети пятого поколения

Эра 5G: в России начали работу сети пятого поколения

Россия вступила в новую фазу развития телекоммуникационной инфраструктуры. В стране официально запущены сети связи пятого поколения.

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