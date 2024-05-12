РУССКАЯ НАЦИОНА...
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ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут".

В 2014 году Донбасс выступил за крепкие связи с Россией - тогда началась гражданская война, унёсшая многие жизни.

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Комментарии
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Наталия Шумакова
Азиатские животные. Агрессивные, ленивые, завистливые, жадные. Смысл жизни у них: мало работать и много и вкусно жрать, плюс сексуальная озабоченность, как у макак.
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8 час.
Владимир Карпов
Что-то стало надоедать это наше вечное нытьё про мигрантов ...!!! Мы у себя в стране что - не хозяева ??? Почему мы позволили этим ишакам наводить у нас в стране их кишлакские азиатские порядки ??? Вы только представьте, что было бы, если бы наши в этих азиатских странах вели бы себя также вызывающе с наплевательским и оскорбительным отношением к местному народу, к местным порядкам и местным обычаям ??? Да там бы за это без лишних слов их просто разорвали бы на месте и их власти полностью бы оправдали своих ...!!! А как же наши власти реагируют на бесчинства азиатских мигрантов у нас ??? Да в основном или никак или слегка пальчиком погрозят ... и всё дальше продолжается в том же духе ... Что же это получается - нашим властям наплевать на свой народ, отдали нас на растерзание мигрантам ради баснословных барышей в своём кармане ??? Мы же так просто страну скоро потеряем ...!!! Если так и дальше пойдёт, то народ просто будет вынужден сам себя защищать и тогда мало никому не покажется !!! Ох и доведут же нас эти мигранты и никакая крыша нашей мягкотелой и жадной власти им не поможет !!!
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8 час.

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