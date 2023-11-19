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«Русская община» и «Северный человек» провели рейд с силовиками. Задержаны сотни специалистов

«Русская община» и «Северный человек» провели рейд с силовиками. Задержаны сотни специалистов

# Чернильница Сегодня вновь поговорим о «Русской общине» и «Северном человеке», а так же о том на какой уровень выходят эти организации.

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Комментарии
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Андрей Сергеевич
Чёрный цвет, «подобно железу», олицетворяет одновременно силу и стремление к победе, терпение, твердость, упорство, постоянство в принятии решений, мудрость, осторожность, безмолвие, честь, веру и преданность до самой смерти. (с)
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Юрий Андреев
ура, аплодирую стоя, давно пора было это сделать, не ждать когда рак свиснет.
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Валентин Кравцов
Поддерживаю на все 100% . Нужно наводить порядок среди эмигрантов. Приехали ! Значит уважайте Россию и соблюдайте законы .
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