Дмитриев заявил о крахе единой Британской империи

Великобритания сейчас является «разъединенным королевством». Это заявление связано с планами первых министров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписать совместную декларацию о праве на проведение референдумов по вопросу независимости регионов.
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