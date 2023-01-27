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За "объявление войны" Бербок пришлось отдуваться немецкому МИД. Но танки поедут на Украину

За "объявление войны" Бербок пришлось отдуваться немецкому МИД. Но танки поедут на Украину

В немецком МИД высказались относительно слова Бербок о "войне Европы против России".В начале недели глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что страны Европы "ведут войну против России", призвав государства делать ещё больше для Украины.

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