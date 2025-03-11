"Женщин бить - это в порядке вещей?": в Рязани полицейские жёстко задержали девушку, прорывавшуюся в ночной клуб

Посетительница была твёрдо настроена отдохнуть, поэтому, как могла, сопротивлялась правоохранителям. Некоторые интернет-пользователи были шокированы жестким обращением с девушкой, но в полиции Рязани не усмотрели никакого криминала в действиях своих сотрудников.
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