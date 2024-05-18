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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даугавиньш о КХЛ: «Никогда больше не поехал бы играть в Россию. Я большой патриот, гордый латыш. Отношения между странами не очень хорошие»

«Могу говорить только за себя. Я бы никогда больше не поехал в Россию играть.  Я играл в КХЛ, ни о чем не жалею, но эта глава для меня закрыта.

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