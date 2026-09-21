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Царьград

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Россия ударила по США западным оружием: Теперь у Китая есть козырь – Си летит к Трампу

Россия ударила по США западным оружием: Теперь у Китая есть козырь – Си летит к Трампу

Simple Flying: Россия в ответ на санкции устроила проблемы США, она ударила по ним западным же оружием – ввела "небесные ограничения".

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