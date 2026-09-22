Организаторы шоу Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене концерта в Петербурге

Пока организаторы ссылаются на внешние сложности, купившие билеты выражают недовольство отсутствием конкретики В телеграм‑чате агентства Say Agency, которое отвечает за организацию выступления Канье Уэста в Санкт‑Петербурге, появилось сообщение, что в случае отмены концерта зрителям вернут стоимость билетов.