Организаторы шоу Канье Уэста пообещали вернуть деньги при отмене концерта в Петербурге

Пока организаторы ссылаются на внешние сложности, купившие билеты выражают недовольство отсутствием конкретики В телеграм‑чате агентства Say Agency, которое отвечает за организацию выступления Канье Уэста в Санкт‑Петербурге, появилось сообщение, что в случае отмены концерта зрителям вернут стоимость билетов.
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