Суперсубмарины появятся у России через 15 лет: Разрабатывается несколько проектов

Выяснилось, когда в русских войсках появятся новые стратегические атомные подлодки.Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит обозначил сроки появления в ВМФ новых стратегических атомных подлодок.
Выяснилось, когда в русских войсках появятся новые стратегические атомные подлодки.Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит обозначил сроки появления в ВМФ новых стратегических атомных подлодок.
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