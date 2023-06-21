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Суперсубмарины появятся у России через 15 лет: Разрабатывается несколько проектов

Суперсубмарины появятся у России через 15 лет: Разрабатывается несколько проектов

Выяснилось, когда в русских войсках появятся новые стратегические атомные подлодки.Гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит обозначил сроки появления в ВМФ новых стратегических атомных подлодок.

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