Saber воскресили Painkiller — шутер выйдет уже осенью Самым последним по порядку, но...

Saber воскресили Painkiller — шутер выйдет уже осеньюСамым последним по порядку, но не по значимости анонсом прошедшей выставки Future Games Show оказалось возвращение шутера Painkiller в осовремененном виде от студии Saber Interactive.
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