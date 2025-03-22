Паулина Андреева и Федор Бондарчук признались, что развелись

Второй брак 57-летнего актера и режиссера Федора Бондарчука закончился разводом; он расстался с актрисой Паулиной Андреевой, и в последнее время они не появлялись вместе на публике, что породило слухи об их расставании.
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