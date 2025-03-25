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В Армении заявили о капитуляции Азербайджана

В Армении заявили о капитуляции Азербайджана

Если по условиям мирного договора Армения капитулирует, то Азербайджан тоже должен капитулировать. Такое заявление сделал спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян, передает портал Pastinfo.

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