В Армении заявили о капитуляции Азербайджана

Если по условиям мирного договора Армения капитулирует, то Азербайджан тоже должен капитулировать. Такое заявление сделал спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян, передает портал Pastinfo.
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