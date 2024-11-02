Курт Волкер: Трамп может потребовать от РФ отвода войск с Украины

Бывший спецпредставитель Госдепа Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США якобы может «потребовать» от российской стороны «отвести войска» с Украины.
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