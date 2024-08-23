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Русское оружие

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📷❗️Перспективные войсковые ЗРК малой дальности "Тор-М2", огневые позиции которых

📷❗️Перспективные войсковые ЗРК малой дальности "Тор-М2", огневые позиции которых расположены на удалении менее 50 км от линии боевого соприкосновения в зоне СВО, силами рембатов активно дооснащаются модульными противокумулятивными экранами разнесённого бронирования, обеспечивающими расфокусировку струй кумулятивных БЧ, размещённых на FPV-дронах-"камикадзе", а также дополнительную баллистическую защиту бортовых бронелистов боевого модуля от осколочного воздействия осколочно-фугасных снарядов ствольной артиллерии и реактивных снарядов.

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